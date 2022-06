Les familles Liébot et Corre créent une fonderie d’aluminium en Vendée

Les familles Liébot et Corre vont investir 30 millions d'euros à Sainte-Hermine, en Vendée, dans une usine de production d’aluminium « bas carbone » associant des process de tri des déchets d’aluminium et une fonderie. Baptisé Coralium, ce site doit démarrer sa production à l’automne 2024. Il emploiera 60 salariés dans un premier temps, pour une production annuelle de 20 000 tonnes de billettes d’aluminium (cylindres de matières premières destinés à l’extrusion) amenée à croître.

L'unité s’étendra sur 9 000 m² sur un terrain de 7 hectares à proximité des usines de Fineiral, groupe de Régine et Thierry Corre comprenant les entités Aluminia, Algis et Reinal (150 salariés, 40 millions d’euros de chiffre d’affaires). Coralium sera détenue à 60% par Filia, la holding de la famille Liébot et à 40% par Fineiral, Thierry Corre assurant la direction du site.

