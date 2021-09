Les fabricants français de câbles veulent retrouver leur niveau d’activité pré-Covid en 2021

En pleine reprise après le plongeon de 2020, les câbliers français font face à une hausse des prix du cuivre et de l’aluminium. A cela, s’ajoutent des difficultés d’approvisionnements en plastifiants et autres produits chimiques. Cela n’empêche pas la filière de se montrer optimiste et d'espérer retrouver cette année le niveau d’activité pré-Covid.