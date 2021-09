Les fabricants de plastiques soutiennent le taux d'incorporation de 30% de matière recyclée dans les emballages

Les producteurs européens de matières plastiques se sont déclarés, jeudi 9 septembre, favorables à l’obligation d’incorporer 30 % de matière recyclée dans les emballages plastique d'ici à 2030. Ce taux, qui pourrait être imposé par la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive Emballages et déchets d’emballages et du Pacte vert, contribuerait à soutenir et accélérer la transformation de l’industrie vers une économie plus circulaire.