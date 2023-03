Les fabricants de peintures, encres et colles résistent, malgré les pressions sur les coûts

L’industrie des peintures, encres et colles et produits assimilés n’a pas été épargnée durant l’année 2022, avec des hausses de tous côtés, du transport à l’énergie en passant par les matières premières et l’emballage. Malgré tout, les entreprises affiliées à ce secteur d’activité affichent des ventes stables, du moins en termes de chiffre d’affaires. Tel est le bilan brossé par la Fipec qui représente les cinq syndicats nationaux que sont le Sipev, qui réunit les industries des peintures, enduits et vernis, l’Afei (encres d’imprimerie), l’Afcale (couleurs pour l’art, le loisir et l’enseignement), l’Aficam (colles, adhésifs et mastics) et le SPB (produits pour la préservation du bois). Toutes les entreprises affiliées à ces organisations, qui représentent un chiffre d’affaires cumulé de 5 milliards d’euros et emploient 20 000 personnes en France, ont subi, comme cela a été le cas dans le reste de l’industrie, de fortes augmentations des prix de l’énergie et du transport. Sur l’année, la Fipec mentionne une hausse de 21,7% des tarifs d’électricité. Quant aux transports, le surcoût est de 18% pour les poids lourds roulant au gazole et de 43% pour ceux alimentés au gaz.

Dioxyde de Titane

Les professionnels ont été confrontés au renchérissement de plusieurs matières premières essentielles à leur activité, à l’image des résines époxy, dont les prix ont progressé de 80% entre décembre 2020 et décembre 2022.

