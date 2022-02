Les exploitants pétroliers et gaziers sont responsables de fuites massives de méthane, d’après une étude

Le sujet avait animé la dernière COP à Glasgow : comment réduire nos émissions de méthane ? D’un pouvoir de réchauffement 30 fois supérieur à celui du CO2, responsable de près de la moitié des 1,1°C de réchauffement de la planète depuis un siècle selon le GIEC, le méthane est traditionnellement le grand oublié des conventions climat. «Pendant longtemps, les gaziers, les pétroliers se cachaient en disant que les fuites de méthane n'arrivaient quasiment jamais. C’est en réalité beaucoup plus fréquent qu’on l’imagine», déclare Thomas Lauvaux, chercheur en sciences atmosphériques au CNRS. L’étude menée par le centre, le CEA et la start-up française Karryos, qui doit être publiée le 4 février dans la revue Science, a repéré 1 800 panaches de méthane, dont 1 200 attribués à l’exploitation d’hydrocarbures, correspondant à 10% des émissions estimées du secteur. D’après le rapport, ces «fuites» ont un impact climatique comparable à la circulation de 20 millions de véhicules par an.