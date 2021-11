“Les Européens ont un temps de retard sur la compréhension des enjeux de la token économie”, explique Fabien Aufrechter, de Havas Blockchain

Troisième et dernière interview réalisée à l'occasion du One to One Marketing de Biarritz. Où Fabien Aufrechter, le directeur de Havas Blockchain, vous révèle tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la blockchain et le token. Il insiste notamment sur les raisons pour lesquelles cette nouvelle technologie concerne aussi l'industrie de la communication... et beaucoup d'autres.