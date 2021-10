Les Européens cherchent la parade face à la crise énergétique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © hodge - Flickr - C.C Certains pays, comme la France avec le soutien de l'Espagne, militent pour une réforme structurelle du marché européen de l'énergie.

Le prix du gaz monte en flèche et les esprits s’échauffent à Bruxelles. Les ministres des Finances européens ont fait de la crise énergétique actuelle, l’un des sujets centraux de leur réunion mensuelle, les 4 et 5 octobre. Le ministre de l’Economie français, Bruno Le Maire, réclame des mesures structurelles pour réformer de fond en comble le marché européen de l’électricité, estimant son fonctionnement « injuste, inefficace et très coûteux ».

« Il a eu un avantage important, car il permet de sécuriser l’approvisionnement en énergie partout et tout le temps. Mais il y a aussi un inconvénient majeur d’aligner le prix de l’électricité sur celui du gaz. Nous ne pouvons pas avoir de plus en plus de besoins d’électricité avec la transition énergétique, et un prix de l’électricité dépendant de celui du gaz », a plaidé Bruno Le Maire avant la réunion.

