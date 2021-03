Les étudiants de l’ENA et du Corps des Mines collaborent pour la première fois

Les grands corps sont en suspens. “Je souhaite que nous mettions fin aux grands corps, nous avons besoin de services d'excellence et plus de protection à vie”, déclarait en avril 2019 le président Emmanuel Macron, en réponse à la défiance des élites exacerbée par la crise des Gilets Jaunes. Presque deux ans plus tard, il n’en est rien. L’ENA et le Corps des Mines, cursus qui façonnent la future élite de la fonction publique, sont toujours bien actifs mais ils décloisonnent, ... ou se serrent les coudes.