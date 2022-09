Les ETI franchissent la porte de l'Ecole des Mines avec la création d'une chaire d’enseignement et de recherche dédiée

La ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire, annonçait aux Echos sa volonté de faire émerger 500 ETI en cinq ans. Dans ce contexte, l’École des Mines se met en ordre de marche. Jeudi 22 septembre, l’établissement parisien et le Club ETI Ile-de-France lance etilab, la première chaire d’enseignement et de recherche exclusivement dédiée aux entreprises de taille intermédiaire. Le projet, dans les tuyaux depuis plus de deux ans, s’est construit en partenariat avec différents acteurs publics et privés tels que la Région Île-de-France, le Crédit Agricole d’Ile-de-France, Mazars et certaines ETI mécènes.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]