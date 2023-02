Les Etats-Unis veulent investir 500 milliards de dollars dans les puces d’ici 2030

Les Etats-Unis précisent leurs ambitions dans les puces. Lors d’un discours à l’université de Georgetown, à Washington, le 23 février 2022, la ministre du commerce Gina Raimondo a décliné les objectifs d’ici à 2030 du plan Chips and Science Act, plus connu sous le nom Chips Act for America. «Nous voulons que l'Amérique conçoive et produise les puces les plus avancées au monde, explique-t-elle d’emblée. Nous sommes toujours à la pointe dans la conception des circuits intégrés, mais cela ne suffit pas. Plus précisément, nous voulons avoir au moins deux nouveaux complexes de production à grande échelle de circuits logiques de pointe, qui auront été construits par une main-d'œuvre hautement qualifiée. Chaque complexe comprendra un écosystème de fournisseurs robuste, des installations de R&D pour innover en permanence dans de nouvelles technologies de production et une infrastructure spécialisée. Il emploiera des milliers de travailleurs dans des emplois bien rémunérés.»

