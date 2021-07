Les Etats-Unis sont aux côtés du peuple cubain, dit Biden

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis se tiennent aux côtés du peuple cubain dans ses revendications en faveur de la liberté et d'une lutte plus efficace contre l'épidémie de COVID-19 et contre des décennies de répression, a déclaré lundi Joe Biden.

\ \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CARLOS BARRIA Les Etats-Unis se tiennent aux côtés du peuple cubain dans ses revendications en faveur de la liberté et d'une lutte plus efficace contre l'épidémie de COVID-19 et contre des décennies de répression, a déclaré lundi Joe Biden. /Photo prise le 2 juin 2021/REUTERS/Carlos Barria "Le peuple cubain revendique courageusement des droits fondamentaux et universels. Ces droits, notamment le droit de manifester pacifiquement et le droit de choisir librement son propre avenir, doivent être respectés", a dit le président américain dans un communiqué. "Les Etats-Unis appellent le régime cubain à écouter son peuple et à répondre à ses besoins en ce moment capital plutôt qu'à s'enrichir." (Reportage Doina Chaicu, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)