Les Etats-Unis se disent prêts à se convertir aux plastiques biosourcés

Le déclin de l’industrie pétrochimique américaine –et celle des plastiques par la même occasion- a débuté. L’administration Biden a annoncé, fin mars, dans un rapport intitulé "Biotechnology and biomanufacturing R&D to further climate change solutions", son intention de développer la bioéconomie.

Articulé autour de quatre thèmes, et une dizaine d’objectifs, le document de soixante pages énumère les moyens pour se passer des ressources fossiles. Au nom du climat, le président Biden engage son pays à convertir au moins 90% de sa production de plastiques pétrosourcés en produits biosourcés. Actuellement, le premier pays producteur de pétrole au monde, fabrique environ 56 millions de tonnes de polymères (sur un total dans le monde de 400 millions de tonnes estimé par Plastics Europe, l’association européenne qui regroupe les fabricants de matières).

1 à 2 % de plastiques biosourcés dans le monde

