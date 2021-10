Les Etats-Unis ont-ils vraiment assoupli l’embargo contre Huawei et SMIC ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Flickr - U.S. Department of Agriculture Huawei et SMIC, victimes collatérale de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine.

L’administration Biden a-t-elle relâché la pression contre les deux icones de la high-tech chinoise, le grand équipementier télécoms Huawei et le fondeur de puces SMIC ? Les élus républicains au Congrès en sont convaincus. Et pour le démontrer, la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, dirigée par le Républicain Michael McCaul, a choisi de déroger aux règles du secret en rendant publique, le 21 octobre 2021, une note du ministère du Commerce sur les chiffres des licences accordées aux fournisseurs de Huawei et SMIC du 9 novembre 2020 au 20 avril 2021.

Huawei et SMIC sont inscrits sur la liste noire des Etats-Unis (Entity list), le premier depuis mai 2019, le second depuis octobre 2020. Aucun fournisseur n’a le droit de leur livrer quoi que ce soit sans une licence d’exportation, c’est-à-dire une autorisation préalable des autorités américaines. Les restrictions valent pour tous les fournisseurs, même non américains.

Un nouveau Spoutnik

