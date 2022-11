Les Etats-Unis mettent un coup d’arrêt à l’ascension du chinois YMTC dans les mémoires flash

L’avenir de Yangtze Memory Technologies (YMTC) s'assombrit. Ce fabricant chinois de mémoires flash 3D se trouve plongé au cœur de la guerre des puces que les Etats-Unis livrent à la Chine. Après une ascension spectaculaire, qui a surpris les spécialistes du secteur, le groupe doit faire profil bas et oublier ses ambitions de grandeur. Sa survie à long terme est en jeu. Depuis début octobre 2022, YMTC est inscrit sur la liste des entités non fiables (Unverified List, moins contraignante que l'Entity List sur laquelle Huawei est inscrit) des Etats-Unis et subit de plein fouet les nouvelles restrictions américaines d’exportation des technologies de puces vers la Chine.

