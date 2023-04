Les Etats-Unis et la Corée du Sud mettent les semi-conducteurs au cœur de leur partenariat

Les Etats-Unis et la Corée du Sud lancent leur dialogue sur le commerce et la chaîne logistique. Le protocole d’accord a été signé à Washington, le 27 avril 2023, entre la Secrétaire au commerce des États-Unis, Gina Raimondo, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie de la République de Corée, Chang-Yang Lee. Les semi-conducteurs figurent en bonne place dans la feuille de route des discussions, aux cotés de la robotique et de la fabrication additive.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]