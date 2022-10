Les Etats-Unis durcissent les restrictions d’exportation des technologies de semi-conducteurs vers la Chine

Par la voix du ministère américain du Commerce, les Etats-Unis ont annoncé le 7 octobre un nouveau train de mesures de contrôle des exportations des technologies de puces vers la Chine. Pour la première fois, ces mesures étendent les restrictions aux mémoires, considérées pourtant comme des semi-conducteurs des plus banalisés. Elles concernent, non pas les composants eux-mêmes, mais leurs technologies de production: propriété intellectuelle, matériaux, produits chimiques et équipements de fabrication.

