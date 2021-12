Les Etats-Unis bloquent le rachat du fabricant coréen de puces Magnachip par un fonds chinois

© Magnachip Magnachip est spécialisé dans les circuits pilotes d'écrans plats.

Le fonds d’investissement chinois Wise Road Capital ne rachètera pas le petit fabricant sud-coréen de puces Magnachip. Les deux parties ont annoncé lundi 13 décembre avoir renoncé d’un commun accord à ce projet de rapprochement après avoir échoué à obtenir la bénédiction des Etats-Unis. Wise Road Capital paiera une indemnité d’annulation de 70,2 millions de dollars (62 millions d’euros) à Magnachip.

L’accord de rachat de Magnachip par Wise Road Capital a été conclu en mars dernier pour un montant en numéraire de 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros). Les deux parties espéraient conclure la transaction au second semestre 2021. Mais c’était sans compter sur la vigilance des Etats-Unis qui scrutent à la loupe – et partout dans le monde – les investissements chinois dans les semi-conducteurs. Un secteur qu’ils considèrent comme essentiel à leur prospérité économique et leur sécurité nationale.

Pas d’implantation aux Etats-Unis

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]