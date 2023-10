Les Etats-Unis accordent une dérogation à Samsung et SK hynix pour équiper leurs usines de puces en Chine

Les sud-coréens Samsung et SK hynix – les deux plus gros fabricants mondiaux de puces mémoires – ont obtenu une dérogation des Etats-Unis pour continuer à faire rentrer des équipements de production américains ou contenant de la technologie américaine dans leurs usines en Chine. Cette faveur leur a été accordée après des négociations au sommet entre Washington et Séoul. Elle a été annoncée le 9 octobre par le bureau de la présidence de la Corée du Sud, rapporte The Korea Herald.

[...]