Les Etats membres ne sont pas parvenus à un accord sur la réforme du marché de l'électricité

Les pays de l'Union européenne ne sont pas parvenus lundi 19 juin à trouver un terrain d'entente sur une réforme du marché communautaire de l'énergie, a annoncé la ministre suédoise de l'Energie, Ebba Busch. Les discussions ont notamment buté sur la prolongation des subventions accordées aux centrales à charbon.

«Vendredi, la présidence suédoise a rouvert la possibilité de subventionner les centrales électriques au charbon [...] ce qui est vraiment étonnant et affaiblirait notre politique climatique», a déploré le ministre luxembourgeois de l'Energie Claude Turmes, avant une réunion des ministres de l'Energie de l'UE à Luxembourg. «Nous avons un grand bloc de pays qui rejetteront la proposition de la présidence suédoise», avait prévenu Claude Turmes après avoir rencontré les ministres de l'énergie de 14 pays membres de l'UE.

Son homologue française, Agnès Pannier-Runacher, jugeait à l'inverse la proposition suédoise «ambitieuse», en amont de la réunion des ministres. «Nous devons prendre en compte la réalité de chaque pays afin de garantir leur capacité à fournir de l'énergie à leur population et à leurs industries», a déclaré la ministre. Agnès Pannier-Runacher a fait cette déclaration alors que la France a obtenu que le nucléaire figure dans le projet de loi sur les énergies renouvelables de l'UE grâce à un compromis péniblement arraché avec les pays qui s'y opposaient, comme l'Allemagne et l'Espagne.

Les Contrats pour différence font débat

Les Vingt-Sept ne sont pas non plus parvenus à s’accorder le caractère obligatoire ou non des «contrats pour différence» (CFD en anglais). Dans le cadre de ces derniers, les producteurs d’électricité, si le prix de l’électricité sur le marché de gros est supérieur au prix garanti par l’Etat, doivent reverser les gains accumulés. Dans le cas inverse, ils reçoivent une compensation.

La Commission souhaite imposer le recours à ces contrats pour tout soutien public à des investissements dans la production d’électricité décarbonée, dont le nucléaire, y compris pour les centrales préexistantes dans le cas où leur capacité était élargie ou leur durée de vie prolongée. Une mesure importante pour la France qui renouvelle son parc nucléaire et s’apprête à voir disparaître l’Arenh, un mécanisme qui oblige EDF à vendre une partie de sa production d’électricité à moindre coût à ses fournisseurs concurrents. Le recours automatique à ces contrats permettrait donc au nucléaire français de bénéficier d’un nouveau prix de vente régulé. Or, certains Etats estiment que rendre obligatoire ces contrats l'avantagerait au détriment des énergies renouvelables.

«Ce qui cristallise, comme sur la directive RED, c'est la possibilité de mettre sous CFD les actifs existants, y compris le nucléaire. Cela polarise l'Union européenne», a commenté Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE, en ouverture du 16e forum Enerpresse à Deauville le 20 juin. «L’idée d’un CFD appliqué au nucléaire pose la question de la redistribution de l’argent : pourra-t-elle être différenciée ? Je reste confiante, car il y a une vraie volonté collective de conclure d’ici la fin de l’année, avec la présidence actuelle. On y arrivera, avec des soubresauts, à la dernière minute, mais on y arrivera !»

Avec Reuters (Reportage Kate Abnett, rédaction Benoit Van Overstraeten, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)