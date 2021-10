Les EPR 2 d'EDF, le metaverse de Facebook, gros investissement chez Stellantis, production Airbus ... Les cinq articles les plus lus de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © EDF Pour réduire les risques industriels, EDF veut construire trois paires d'une version optimisée de l'EPR de Flamanville (Manche), l'EPR 2.

1 - Pourquoi les réacteurs nucléaires EPR 2 d'EDF coûteront plus cher et arriveront plus tard que prévu

Un document de travail du gouvernement, publié par Contexte, révèle de nombreuses incertitudes sur le projet de construction de trois paires d’EPR 2 par EDF. Ces incertitudes font gonfler factures et délais et relativisent le chiffrage de RTE concluant à l’avantage du nouveau nucléaire sur le tout renouvelable à l’horizon 2050.

2 - Qu'est-ce que le metaverse, le concept dans lequel Facebook investit des milliards ?

Décrit par certains comme le futur d'Internet, le metaverse attise les convoitises des géants du web, bien décidés à profiter de la numérisation galopante de notre société. Focus sur un phénomène en pleine expansion, dont les dérives potentielles sont déjà pointées du doigt.

3 - Stellantis injecte 152 millions d'euros à Rennes-La Janais pour produire un nouveau véhicule

Au cours d'un CSE, les représentants du personnel de l’usine Stellantis de Rennes-La Janais à Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ont appris un projet d’investissement de 152 millions d’euros pour installer une plateforme modulaire permettant de produire un nouveau véhicule, et notamment sa déclinaison électrique.

4 - Airbus serait-il trop ambitieux dans son calendrier de hausse des cadences de production ?

Les loueurs d’avions Avolon et AerCap estiment que les hausses de cadences de production d’Airbus ne sont pas justifiées au vu de la faiblesse actuelle de la demande. Mais l’avionneur cherche à profiter de la situation pour appuyer sa domination dans les courts et moyen-courriers face à Boeing.

5 - Pourquoi les laboratoires pharmaceutiques s’inquiètent pour l’avenir de leurs productions en France

D’un côté, un critère de reconnaissance de lieu de production, de l'autre, des inquiétudes face à certaines pressions financières. En pleine négociation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme chaque année, les laboratoires s’inquiètent de l'avenir de la production en France à long terme.