"Les entreprises qui ont une politique d'achats responsables s'en sont mieux sorties", relève Juliette Guillemin Dupille, co-auteur de l’ouvrage Les Achats responsables

L’Usine Nouvelle - La crise, sanitaire puis logistique, a rappelé la fragilité des organisations face à l’imprévu. Ses conséquences s’ajoutent aux défis environnementaux et sociaux, amplifiés par l’urgence climatique. Votre ouvrage développe l’idée que la mise en œuvre d’achats « responsables » est la condition sine qua non pour assurer la pérennité des entreprises. Par où commencer ?

Juliette Guillemin Dupille - Le PDG doit tout d’abord donner son aval. C’est à lui d’engager ses équipes dans la conduite du changement. Les achats représentent entre 20 et 65% du chiffre d’affaires selon l’activité : prestation de service ou manufacturing. On comprend donc bien la contribution des achats aux objectifs RSE d’une organisation, conférant à la direction achat un rôle stratégique. Cela passe, par exemple, par le rattachement de la direction des achats au comité exécutif. Ce qui est encore rare. L’entreprise doit aussi inscrire sa démarche dans un temps long. Ce changement de politique transforme les organisations en profondeur. Cela prend du temps. La transversalité doit supplanter les silos pour embarquer l’ensemble des parties prenantes : l’opérationnel, les directions financières, juridiques… et bien sûr le fournisseur.