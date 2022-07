Les entreprises britanniques se détournent de la Chine, selon un syndicat patronal

"Toutes les entreprises auxquelles je parle en ce moment sont engagées dans une réflexion sur leurs chaînes d'approvisionnement (...) parce qu'elles anticipent que nos politiciens vont inévitablement accélérer vers un monde découplé de la Chine", a déclaré le directeur général de la CBI, Tony Danker, au Financial Times.

En 2021, la Chine était la principale source de biens importés par la Grande-Bretagne (13% du total) et la sixième destination de ses exportations, selon les statistiques commerciales officielles de la Grande-Bretagne.

Les préoccupations britanniques en matière de sécurité ont augmenté ces dernières années, alimentées notamment par les désaccords avec la Chine au sujet de Hong Kong. La semaine dernière, le chef du service de renseignement extérieur britannique, Richard Moore, a déclaré que la Chine était désormais sa principale priorité, avant la lutte contre le terrorisme.

La Grande-Bretagne a également bloqué de plus en plus de rachats engagés par des entreprises chinoises pour des raisons de sécurité nationale.

Les deux candidats restants dans la course à la direction du Parti conservateur - la ministre des affaires étrangères Liz Truss et l'ancien ministre des finances Rishi Sunak - ont déclaré avoir l'intention d'adopter une ligne plus dure à l'égard de la Chine.

Selon Tony Danker, l'inquiétude croissante des États-Unis à l'égard de la Chine a également rendu les entreprises britanniques plus prudentes quant à leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs chinois et le fait de se tourner vers d'autres pays sera "plus coûteux et donc inflationniste".

"Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour penser que les produits bon marché et les marchandises bon marché pourraient appartenir au passé", a-t-il dit.

L'inflation britannique a atteint le mois dernier son plus haut niveau en 40 ans, à 9,4 %, en partie à cause de la flambée des prix de l'énergie provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

(Reportage David Milliken, rédigé par Helen Popper, version française Benjamin Mallet)