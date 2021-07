Les enjeux derrière la future usine durable d’Eau de Paris, qui prendra son envol à Orly en 2022

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Olivier Cognasse La future usine Orly 2 pour alimenter une partie des Parisiens en eau utilise une filtration par charbon actif.

Un chantier avec des murs de béton sortant de terre qui jouxte l’usine d’eau potable d’Orly, un bâtiment à l’architecture des années 60-70. Des structures percées d’alvéoles, des énormes tuyaux, des silos. Plus de 10 000 mètres cubes de béton ont été coulés sur la future usine Orly 2 qui remplacera une partie de l’ancienne unité de production. Cette dernière peut produire jusqu’à 300 000 mètres cubes d’eau potable prélevée dans la Seine et alimente 800 000 Parisiens.

Eau de Paris a investi 45 millions d’euros dans cette nouvelle usine qui utilisera des technologies durables, notamment avec une filtration au charbon actif grâce à la solution CarboPlus développée et brevetée en 2005 par Stereau (groupe Saur). Cette innovation éprouvée est efficace contre les micropolluants. "Il n’y a pas de rejets et boues, contrairement à la technologie de l’osmose inverse. Les charbons usés sont stockés dans des silos puis envoyés pour être régénérés", se félicite Frédéric Laurent, directeur de l’ingénierie et du patrimoine chez Eau de Paris.

