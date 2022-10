Les enjeux de l’industrie du luxe et la technologie

Le rapport 2022 publié par Bain & Company et le Comité Colbert est une étude exhaustive sur l’état des lieux et perspectives vers lesquelles l’industrie du luxe va se diriger. Seize technologies sont au cœur de cette étude. En jeu : nouvelles attentes des consommateurs, matériaux innovants, data et IA…Focus sur les nouveaux champs d’applications technologiques.