Les émissions de méthane sont sous-estimées de 70%, selon l’Agence internationale de l’énergie

Les émissions de méthane sont largement sous-estimées, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (IEA) publié mercredi 23 février. Les chiffres officiels publiés pays par pays seraient inférieurs de 70% aux quantités réelles relâchées dans l’atmosphère, assure l’agence, notamment à cause de fuites involontaires liées à des accidents, du matériel défectueux ou simplement dues au processus d’extraction. Pour la première fois, l’étude prend en compte les émissions de méthane provoquées par l’exploitation du charbon ou des bioénergies, et non plus seulement celles liées au pétrole et au gaz naturel.

