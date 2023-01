Les émissions de CO2 des immeubles de bureaux français diminuent trop lentement

En matière de consommation énergétique des bureaux, la France obtient une mention «peut mieux faire», estime l’Observatoire de l’immobilier durable (OID). Entre 2010 et 2021, les émissions de gaz à effet de serre du parc observé par cette association d’une centaine de professionnels de l’immobilier ont reculé de 2,2% par an en moyenne. Loin du rythme de moins 4,5% par an qu’elle estime nécessaire pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone, qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]