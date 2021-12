Les Emirats suspendent les discussions pour l'achat de F-35

© Axel Schmidt Les Emirats arabes unis ont informé les Etats-Unis de l'arrêt des discussions en vue de l'achat de 50 chasseurs furtifs de nouvelle génération F-35 de Lockheed Martin, a annoncé mardi un responsable émirati. /Photo d'archives/REUTERS/Axel Schmidt

Le pays du Golfe, qui vient de commander 80 avions Rafale au français Dassault, a pris cette décision en raison de contraintes techniques, opérationnelles et financières, a dit le responsable dans une déclaration adressée à Reuters.

"Des exigences techniques, des restrictions (posées par les Etats-Unis) en matière de souveraineté opérationnelle, et l'analyse du rapport coûts/bénéfices ont conduit à cette réévaluation", a-t-il précisé, confirmant une information du Wall Street Journal (WSJ).

L'acquisition d'équipement américain de dernière génération reste la priorité des Emirats et il n'est pas impossible que les discussions, qui portaient, outre les 50 F-35, sur 18 drones Reaper et d'autres systèmes d'armement pour un montant total estimé à 23 milliards de dollars (20,4 milliards d'euros), reprennent dans le futur, a ajouté le responsable.

Avant cette confirmation, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, avait déclaré en réponse aux informations du WSJ que le partenariat stratégique entre les Etats-Unis et les Emirats arabes unis allait au-delà d'un contrat de vente d'armes et assuré que Washington ferait en sorte de répondre aux interrogations d'Abou Dhabi.

Lockheed Martin, dont le F-35 a remporté ces derniers mois des appels d'offre en Suisse et en Finlande face à Boeing et à ses concurrents européens, n'a pas souhaité faire de commentaire, renvoyant vers les gouvernements américain et émirati.

Les Emirats, un des principaux alliés de Washington dans le Golfe, avaient reçu le feu vert de l'administration Trump pour acquérir des F-35 en contrepartie de la normalisation de leurs relations avec Israël en août 2020.

Un responsable du ministère émirati de la Défense a assuré à Reuters que l'achat des Rafale venait en complément de celui des F-35, et non en remplacement des appareils américains.

(Reportage de Ghaida Ghantous à Dubaï, avec Maria Ponnezhath à Bangalore, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)