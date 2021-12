Les Emirats arabes unis commandent 80 Rafale, un contrat historique pour la France et Dassault

© Dassault Aviation - C. CosmaoL

C'est le plus important contrat d'armement jamais signé par la France depuis le début de la Ve République. Les Emirats arabes unis ont annoncé vendredi 3 décembre, lors de la visite du président Emmanuel Macron à Dubaï, vouloir acheter 80 Rafale. Une commande colossale, dont la valeur totale atteint 16 milliards d'euros, et qui comprend également l'acquisition de 12 hélicoptères Caracal et des équipements associés, parmi lesquels des armements du missilier européen MBDA.