Publié le 9 avril 2022, le décret n° 2022-507 détermine la trajectoire pour atteindre le taux de 10% d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en 2027, en application de l'article 67 de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec). À la suite de la consultation publique organisée en septembre-octobre 2021, plusieurs dispositions ont été modifiées, à commencer par sa date d’entrée en vigueur, reportée d’un an, au 1er janvier 2023 et, pour les produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine (Label rouge, AOC, IGP, mention AB, etc.) interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage, au 1er janvier 2025. Mais la principale d’entre elles concerne le rythme de mise en œuvre de cette trajectoire. En effet, celui-ci dépend de la taille de l’entreprise, dès lors qu’elle met sur le marché au moins 10 000 unités de produits emballés par an.

