Les emballages en polystyrène seront recyclés par Eslava et Indaver

Pour Citeo, c’est « le coup d’envoi de la filière de recyclage à grande échelle des emballages ménagers en polystyrène (PS) collectés en France ». À l’issue d’un appel d’offres, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) a sélectionné le belge Indaver et sa future usine Plastic2Chemicals, à Anvers (Belgique), et l’espagnol Eslava – en partenariat avec Valorplast – pour la valorisation à terme d’un volume minimal de 10 000 tonnes par an de déchets en PS. L’éco-organisme lance ainsi une filière pour le recyclage des pots de yaourt notamment, avec la perspective d’un retour au contact alimentaire. « Les contrats ont été conclus pour neuf ans (Indaver) et six ans (Eslava) afin de donner une vision à long terme aux recycleurs et permettre de s’assurer de la viabilité économique et de la stabilité de la filière », précise Citeo.

