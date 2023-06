Les emballages compostables se biodégradent effectivement

Dans le débat sur la biodégradation des emballages compostables, la chaire CoPack apporte sa contribution, à rebours de certains avis récents. En partenariat avec l’école AgroParisTech et l’université de Montpellier (Hérault), elle a réalisé une étude scientifique sur des matériaux biosourcés et compostables destinés au marché de l’emballage alimentaire. Les emballages analysés sont commercialisés et « représentatifs du marché, fabriqués à partir de résines biosourcées, biodégradables et compostables, produits par des fabricants européens et français de la filière », précisent ses auteurs. La conclusion ? « Le caractère non persistant des microfragments compostables résiduels possiblement encore présents en fin de processus de compostage ».

