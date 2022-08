Les éleveurs laitiers face à la sécheresse : «Si le climat est celui-là tous les ans, il faudra qu’on diminue la production»

«Je peux vous rappeler dans deux minutes ? Je finis de réparer une ensileuse !» Stéphane Menigoz, producteur de lait à Munster, dans le Haut-Rhin, a besoin de ce monstre de 400 chevaux pour sa récolte de maïs, qui débute ce vendredi 12 août. «La particularité, cette année, est qu’elle va commencer un mois et demi plus tôt.» La récolte de maïs se fait en général fin septembre ou début octobre. Elle est essentielle aux producteurs de lait pour fournir suffisamment d’énergie à leurs vaches laitières toute l’année. «Le problème d’une récolte plus tôt, c’est qu’il va maintenant falloir tenir pendant treize mois», appréhende Adrien Lefèvre, un collègue établi dans les Ardennes et président de l’Association des producteurs de lait indépendants. D’autant que les éleveurs ne disposent d’aucune garantie sur la qualité de la nouvelle récolte.

La sécheresse constatée sur tout le territoire depuis le mois de juillet, troisième mois le plus chaud jamais enregistré par Météo France, perdure en ce mois d’août - et perturbe considérablement la production des éleveurs laitiers. Elle affecte notamment la culture du maïs, déjà durement frappée par des orages de grêle fin juin.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]