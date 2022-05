L’Usine Nouvelle. - Pouvez-vous nous expliquer la méthodologie de votre enquête annuelle HappyIndex AtSchool?

Celica Thellier. - ChooseMyCompany est une start-up française fondée en 2011 qui recueille, analyse et communique des avis certifiés de salariés, clients, étudiants et candidats sur leur entreprise ou lieu d'étude. Le questionnaire HappyIndex AtSchool est né il y a trois ans. Nous demandions alors aux étudiants ce qu’ils pensaient de leurs stages et alternances et ils ont manifesté leur envie de mettre en lumière leurs attentes concernant leurs écoles. Ce baromètre français est le seul sur ce sujet basé à 100% sur les retours des étudiants.

Comment sont compilés les résultats?

[...]