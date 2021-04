"Les élèves de CentraleSupélec retrouvent l'envie des ingénieurs de la révolution industrielle", affirme Fabienne Waks

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet L'école CentraleSupelec.

L'Usine Nouvelle. - Qu’est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?

Fabienne Waks.- J’ai toujours été intéressée par l'idée de mettre en contexte des événements industriels. J’ai rédigé plusieurs livres sur l’histoire d’entreprises, notamment celle d’Air Liquide. Quand mon éditeur m’a demandé de me pencher sur l’histoire de Centrale Supélec, j’ai voulu avoir une double approche : une contextualisation de l’histoire des deux écoles et un côté très vivant sur les périodes contemporaines, avec une vision concrète sur qu’est-ce qu’être ingénieur aujourd’hui.

Vous écrivez dans votre livre que les deux écoles sont historiquement liées.

Quand l'école supérieure d'électricité [ESE, nom complet d’origine de Supélec, NDLR] est fondée en 1894, c’est une école d’application. Les études durent neuf mois. Les polytechniciens et les centraliens viennent y faire une année de spécialisation. Centrale faisait alors partie des instances dirigeantes de Supélec et a même été soupçonnée de vouloir la phagocyter, car elle la voyait comme un complément d’études. Les liens ont continué et se sont renforcés à la fin des années 1960, avec la création d’un concours commun.

Quelle était la spécificité de Supélec par rapport à Centrale ?

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]