Les écrans Oled n'ont plus la cote, gigafactory ProLogium, fermeture de sites Knauf Industries... Les cinq articles les plus lus

1 - Le marché des écrans Oled s’enfonce dans le marasme

Pour la deuxième année consécutive, le marché des écrans Oled devrait terminer 2023 en baisse. En cause, le marasme dans leurs deux plus grands débouchés : les smartphones et les téléviseurs.

2 - Pourquoi ProLogium a choisi la France

De multiples facteurs poussent le fabricant taïwanais de batteries ProLogium à investir 5,2 milliards d'euros à Dunkerque.

3 - Le plasturgiste Knauf Industries prêt à fermer quatre sites en France

La filiale française du groupe Knauf dédiée à la plasturgie (Knauf industries) a annoncé un plan de réorganisation visant à réduire ses coûts de production. Quatre sites devraient fermer avec, pour conséquence, 123 licenciements.

4 - L'aciérie ArcelorMittal de Fos-sur-Mer à l'arrêt après que des salariés ont été exposés à des substances cancérogènes

L’usine sidérurgique d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) a entamé la phase préparatoire de mise à l’arrêt de son site à la suite d’une décision de fermeture administrative prise par l’Inspection du travail portant sur son aciérie. Des employés ont été exposés à des poussières contenant des substances cancérogènes.

5 - La centrale nucléaire de Penly en ordre de bataille pour le «grand chantier» de l’EPR2

Douze ans nous séparent de la mise en service théorique de l’EPR de deuxième génération de la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime). Dominique Lepetit, «coordonnateur grand chantier Penly» pour l’Etat, explique sa feuille de route à l’Usine Nouvelle. Le chantier devrait accueillir jusqu'à 7 600 salariés en 2029, au pic de l’activité.