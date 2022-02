Les écoles d’ingénieurs françaises sont-elles prêtes à former des spécialistes du nucléaire ?

«Reprendre en main notre destin énergétique et donc industriel.» A deux mois de la présidentielle, c’est par ces mots qu’Emmanuel Macron, en visite à Belfort, a dévoilé les contours de son plan de relance du nucléaire : la construction de 6 réacteurs EPR, pour une mise en fonction à partir de 2035. Un choix motivé par des arguments écologique et d'indépendance énergétique, qui relance une filière à l'arrêt. La France ne construit actuellement qu’un seul nouveau réacteur nucléaire, l'EPR de Flamanville, dont le chantier débuté en 2007 et a accumulé les retards et surcoûts.

Ce choix questionne la capacité de la France à former des profils compétents, alors que la plupart des réacteurs en service ont été construits dans les années 80, par des ingénieurs aujourd’hui retraités. «Globalement, je pense que nous ne sommes pas prêts, estime François Rousseau, directeur des Mines Nancy. Pendant longtemps, la mode a été aux énergies renouvelables et le nucléaire vu comme une filière du passé. Dans les écoles et laboratoires, les compétences ont pu être perdues, même s’il en reste encore, notamment au CEA.»

[...]