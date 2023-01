Les écoles d'ingénieurs décrètent l'état d'urgence sur les vocations féminines

« Tu as vu ? C’est que des femmes sur les affiches », s’étonne Jawad, 10 ans. « Oui, et elle, je suis sûre que c’est un cerveau en mathématiques ! », répond sa camarade de classe, en pointant du doigt le visage de Katherine Johnson, qui fut ingénieure à la Nasa. Ce portrait, au côté d’une quinzaine d’autres de femmes scientifiques, était présenté au collège Camille Claudel de Villepinte (Seine-Saint-Denis) en novembre 2022, à l’initiative de l’Association des Femmes d’ici et d’ailleurs. L’exposition, montrée dans plusieurs collèges de France, « permet aux élèves de découvrir ces découvreuses de génie, qui ont changé nos vies. Ce sont des rôles modèles, qui pourraient inspirer des vocations, notamment chez les jeunes filles », affirme Claudine Schmuck, la directrice générale du cabinet Global Contact, partenaire de l’association.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]