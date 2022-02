Les drones s'invitent à la SITL

Depuis sa création en 1983, la Semaine de l’innovation du transport et de la logistique (SITL) est devenue le principal rendez-vous français des professionnels de la gestion des flux physiques et d’informations. Organisé par RX sous la direction de Michel Vilair, le salon de la supply chain et du transport routier, maritime, ferroviaire et aérien se tient du 5 au 8 avril 2022 à Paris Nord Villepinte avec quelque 500 exposants répartis en huit secteurs. La SITL fédère au total 30 000 participants. Pas de logistique sans technologies de préparation de commandes et solutions de conditionnement : ce secteur rassemble les films, palettes, bacs, caisses et autres conteneurs en carton ondulé, en plastique ou en métal en passant par les machines de transformation et fabrication d'emballages à la demande ou encore les équipements de marquage et de codage. Mutualisation des flux, explosion du commerce en ligne, dernier kilomètre, température dirigée, marchandises dangereuses : la SITL intègre des spécialités pointues et d’une actualité immédiate. Notamment dans le cadre d’un cycle de conférences riche de 200 interventions mais aussi grâce à des « villages » dédiés. La pandémie a ainsi mis en lumière la chaîne du froid indispensable pour acheminer les vaccins. Des entreprises comme Koovea, RKcom ou JRI sont logiquement rassemblées dans un « Village froid » de 160 m².

Innovation

Comme l’innovation et les startups sont naturellement au cœur de cette édition, les drones font leur entrée. « Que ce soit dans un entrepôt afin d'y faire l'inventaire, de faire de la surveillance sur site ou bien en tant que moyen de livraison de certaines petites marchandises, le drone est un petit bijou de technologie dont vous pourrez bientôt ne plus vous passer ! », résume l’organisateur qui compte bien « prendre de la hauteur » dans la « Drone Valley » de 60 m². Pas de doute que ces robots volants symbolisent l’avenir tout comme l’intelligence artificielle (IA), les objets connectés (IoT), l’exploitation des données et les entrepôts connectés et intelligents. Autant de technologies de demain réunies dans l’espace Smart Supply Village by SprintProject. A noter également le partenariat avec l’Association française du gaz naturel véhicules (AFGNV) qui donne naissance à un « village » de 375 m² qui regroupe une dizaine de participants. Décliné en SITL TV, Stories et Daily, le salon physique se double enfin d’une plate-forme numérique baptisée mySTIL.com.