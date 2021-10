Les drones de cette filiale du Cnes veilleront de nouveau sur les mers de l'Union européenne

Les drones vont continuer à veiller sur nos côtes. L’agence européenne de surveillance maritime vient de renouveler son contrat avec le français CLS et le portugais Takever (formant le consortium REACT) pour remobiliser les quatre drones de surveillance maritime, mis en service en 2018. Lutte contre la pêche illégale et les trafics de drogue, observation de la pollution ou sauvetage de personnes à la mer… les missions assurées par ces drones sont multiples et de plus en plus prisées.