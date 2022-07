Les dix propositions de la Convention des entreprises pour le climat

Formation des dirigeants et salariés aux enjeux climat, rémunérations variables conditionnées par des critères environnementaux, mobilité verte, rénovation énergétique, suppression des niches fiscales nuisibles au climat et à l'environnement... Voici quelques unes des dix propositions retenues par les 150 patrons et patronnes de la Convention des entreprises pour le climat (CEC), réunis le 1er juillet au Grand Rex à Paris pour la sixième et dernière session de la Convention. Celle-ci s’est terminée par un vote pour faire émerger sept mesures et trois groupes de travail - à destination du monde politique, économique et institutionnel - sur les 21 qui avaient été rédigées. Le résultat de six mois de travail pour l’équipe de Co-construction politique, qui constituera la plate-forme de propositions de la CEC, en complément des 150 feuilles de route individuelles.

