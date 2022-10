Les dix modèles les plus attendus de l'édition 2022 du Mondial de l'Auto

1. La réinvention de la Renault 4

La «réinterprétation» de l'iconique 4L est peut-être la plus grande star de l'événement. Renault doit en présenter un concept électrique à l'occasion du Mondial de l'Auto. La version de série de ce nouveau modèle réinventé, en plus de la R5, sera produite à l’usine de Maubeuge (Nord), où est fabriquée la Kangoo.

2. Peugeot veut conquérir l'Europe avec la 408

Avec ce compromis entre la berline et le SUV, Peugeot espère séduire des marchés au-delà de l'Europe. C'est son usine de Mulhouse (Bas-Rhin) qui en assurera la production.

3. BYD lance sa berline Han

Ce ne sera sans doute pas le seul modèle exposé sur son stand. Le constructeur chinois BYD présentera plusieurs modèles pour conquérir le public européen, parmi lesquels cette berline baptisée Han. Sa sortie en Europe est prévue pour le quatrième trimestre 2022. Cette berline électrique affiche une autonomie de 521 kilomètres suivant le protocole WLTP et arrive aux 100 km/h en 3,9 secondes.

4. Alpine expose son AlpenGlow

Le nouveau concept de Renault semble débarquer tout droit du futur. Design aérodynamique, moteur à hydrogène, signature de phares surprenante… Le véhicule est présenté comme une vitrine des ambitions futures de la marque sportive tricolore.

5. VinFast présente ses SUV électriques VF 6 et VF 7

La marque vietnamienne VinFast fait son retour au Mondial de l’Auto – sa première apparition datant de 2018 – en montrant quatre modèles de SUV. Les modèles VF 6 et VF 7, deux modèles de SUV électriques positionnés sur les segments B et C, seront présentés pour la première fois en France.

6. NamX fait son entrée avec le HUV

NamX se présente comme un constructeur afro-européen. Son premier véhicule, appelé HUV, est un véhicule électrique fonctionnant sur pile à combustible, à l'image de ce que propose Hopium. Le modèle sera doté d’un système innovant de stockage amovible et disponible en deux versions : 300 ou 550 chevaux.

7. L'espagnol Silence décline sa vision des mini-voitures avec le S04

La marque catalane Silence, spécialiste des scooters électriques, choisit de surprendre avec son nouveau quadricycle électrique, la S04. La citadine électrique à deux places sera disponible en deux versions, l’une sans permis – limitée à 45 km/h – et l’autre avec permis, allant jusqu’à 90 km/h.

8. Jeep expose son Avenger électrique

Avec un peu de retard sur ses concurrents, le tout premier modèle 100% électrique de Jeep dispose d’une autonomie de 400 kilomètres. Il sera commercialisé en début 2023.

9. Hopium expose sa Machina Vision

Le jeune constructeur français Hopium sera également présent au salon, et montrera au public sa nouvelle berline à hydrogène, avec un moteur 500 chevaux. Il faudra cependant patienter pour sa commercialisation, prévue en 2025-2026.

10. Fisker expose son SUV Ocean

Le Fisker Ocean, du constructeur américain Fisker, sera disponible début 2023 en France. Plusieurs motorisations seront disponibles et iront de 440 à 630 kilomètres d’autonomie, pour des prix compris entre 41 900 et 69 950 euros.