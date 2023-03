Les diamants éternels de la DS4

Les groupes de feux arrière de la DS 4 à hayon, dernier modèle de la marque française DS Automobiles, étincellent comme des bijoux. Leur signature lumineuse est reconnaissable de loin. « Le design métallisé de nos feux arrière s'inspire de la nature et rappelle les écailles brillantes d'un poisson, tout en s'inspirant des symboles du luxe, tels que les diamants polis, ou la célèbre pyramide du Louvre à Paris », précise Nicolas Deluy, responsable du design de l'éclairage et des composants du design extérieur chez DS Automobiles.

Le constructeur a confié leur fabrication à Marelli Automotive Lighting. L’entreprise a conçu les feux arrière de la berline à partir de PMMA de la marque Röhm, plus connu sous le nom de Plexiglas, moulé par injection. Le couvercle est, lui, fabriqué à l'aide d'un composé de moulage Plexiglas cristallin, qui a ensuite été encadré par un contour noir brillant en Plexiglas Hi-Gloss 8N noir. Contrairement aux autres modèles de la gamme DS, le couvercle des feux arrière de la DS 4 n'est pas une surface plane, mais est modelé comme une sculpture. « Ainsi, les couvercles de feux arrière poursuivent les lignes dynamiques et les proportions du design extérieur avant-gardiste, comme une extension de la carrosserie », détaille Nicolas Deluy.

Les composés de moulage en PMMA sont en effet bien adaptés pour le moulage par injection de grands composants tridimensionnels. Les deux éléments ont ensuite été assemblés par soudure laser.

« La conception des nervures de soudure a été un défi, notamment sur le côté latéral, explique Arnaud Mouchon, responsable de la recherche et du développement chez Marelli Automotive Lighting France. Si nous avions utilisé un autre procédé, comme le soudage par vibration, nous n'aurions pas été en mesure de travailler avec suffisamment de précision ici. Grâce au soudage laser, il est possible de minimiser l'écart entre le coffre et les feux arrière Bien entendu, cela nécessite des matériaux permettant le passage des rayons laser », note M. Mouchon. Ce à quoi répondait le Plexiglas Hi-Gloss 8N noir 90114 qui offre les températures de déviation de la chaleur, la capacité d'écoulement et la viscosité de fusion adéquates. ©DS Automobiles / D. Heyne