« Les deux tiers des émissions de CO2 d’une machine sont produits chez le client », assure Steffen Carbon (Syntegon)

Emballages Magazine : Pourquoi vous-êtes vous lancé dans ce projet ?

Steffen Carbon : Nos clients sont toujours plus demandeurs de solutions respectueuses de l’environnement. Cela passe par l’utilisation de matériaux plus faciles à recycler et l’emploi de machines moins énergivores. L’idée de développer un outil de calcul de l’empreinte carbone pour nos machines d’emballage et de process vient de là. Au départ, nous voulions confier ce travail à un cabinet spécialisé, mais finalement, en raison de la particularité de notre activité, il nous a paru plus logique de l’effectuer nous-mêmes. Le management de Syntegon a tout de suite saisi l’importance de la démarche et nous a appuyés. Nous sommes aujourd’hui heureux non seulement d’avoir finalisé notre outil de calcul, mais surtout d’avoir reçu la certification du TÜV Rheinland. Cela prouve que cet outil peut être utilisé ailleurs, par d’autres entreprises ou même des laboratoires de recherche.

Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne ? Nous avons élaboré une méthode qui prend en compte les différentes phases de la vie de la machine, de la fabrication jusqu’à l’exploitation dans l’usine du client. Pour calculer l'empreinte carbone de nos machines, nous devons évaluer ce que l'on appelle les « données d'activité ». Du point de vue de la fabrication, celles-ci comprennent par exemple le poids de tous les composants en acier, en aluminium ou en plastique. En ce qui concerne l'assemblage, il s’agira d’évaluer la part d'électricité et de chaleur consommée sur site. Dans notre modèle d’analyse de cycle de vie (ACV), ces données sont corrélées avec des empreintes CO2 spécifiques qui sont fournies par la base de données de l'ONG suisse Ecoinvent. Vient ensuite le transport. Là aussi, nous étudions les différents modes de livraison, par route, par avion ou par bateau, et, bien sûr les distances. Une machine fabriquée en Allemagne et livrée par camion en Europe sera moins émettrice qu’une autre expédiée par avion en Asie. Pour la partie exploitation, nous nous basons sur des outils de simulation en prenant en compte toute une série de paramètres, comme la durée de vie moyenne de l’équipement, mais aussi les temps de mise en route et ceux nécessaires à chauffer les outillages, la maintenance, les pannes, en essayant de rester le plus fidèles à la réalité.

Les matériaux représentent 10% des impacts

Quelles sont les principales conclusions à ce jour ? La plus importante est sans doute le fait que plus des deux tiers des émissions de CO2 d’une machine d’emballage sont produits durant son utilisation chez le client. L’étape de la fabrication est finalement beaucoup moins impactante. Nous avons par exemple calculé sur l’Elematic, l’une des deux machines d’emballage dont nous avons dressé un profil environnemental complet, que les matériaux représentent 10% des impacts alors que l’assemblage et le transport ne dépassent pas, chacun, 1%. Cela signifie qu’afin d’être réellement efficaces nous devons travailler sur le poste consommation des machines, puisque c’est ce paramètre, finalement, qui sera déterminant en termes d’empreinte carbone.

Et comment allez-vous procéder ?

L’intérêt de cette analyse consiste aussi à cerner les principaux postes émetteurs de carbone. Il y a la consommation d’électricité bien sûr, mais aussi celle d’air comprimé. Aussi, nous nous sommes rendu compte que le collage, avec, d’une part, le fondoir et, d’autre part, la colle elle-même, représentait une source de carbone non négligeable. Ces indications nous sont utiles, car c’est en agissant sur ces paramètres que nous pouvons réduire les émissions de nos machines pendant la phase d’exploitation, c’est-à-dire lorsqu’elles tournent pendant quinze ans chez nos clients. Nous cherchons à lister tous ces éléments et leurs impacts respectifs dans notre outil de modélisation Umberto. Celui-ci nous permet ensuite d’envisager des solutions, en arbitrant, par exemple, entre le poste pneumatique ou servomoteurs. L’optimisation du collage nous permet également de réduire considérablement nos émissions. Concernant la consommation d’électricité, c’est différent, car une machine en a toujours besoin pour fonctionner. Nous cherchons, pour ce paramètre, à prendre en compte d’autres variables, exogènes, comme le mix énergétique du pays où la machine est utilisée. Évidemment l’impact est différent dans un pays où l’on emploie une part importante d’énergie photovoltaïque par rapport à un autre où les centrales thermiques sont encore majoritaires.

Elaborer des stratégies

Allez-vous vous servir de cet outil pour concevoir des machines bas carbone ?

C’est tout l’enjeu de ce travail. Dès lors que nous connaissons les postes les plus émetteurs de carbone, nous pouvons élaborer des stratégies. Il peut être notamment intéressant d’évaluer si, pour une certaine fonction de la machine, il convient d’utiliser un moteur électrique ou un actionneur pneumatique. De même, on peut se demander si pour effectuer une opération de montage d’emballage, il est toujours utile de se servir d’une colleuse ou s’il est préférable de choisir un système mécanique.

Vous vous dites prêts à aller jusqu’à l’élaboration d’ACV pour établir un profil encore plus complet de vos machines. En quoi cela pourrait être utile à vos clients ?

Nos clients sont très demandeurs de ce type d’analyse. Les premiers retours que nous avons concernant les bilans carbone que nous avons pu établir pour deux de nos machines sont positifs, en particulier dans la pharmacie, un marché sur lequel nous sommes très présents. Nous avons aujourd’hui les outils pour aller encore plus loin. Nous sommes en mesure d’établir des ACV. Nous attendons maintenant que cette demande soit formalisée par nos clients. La hausse du prix de l’électricité va peut-être accélérer le mouvement.

Propos recueillis par Tiziano Polito (Emballages Magazine).