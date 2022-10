Les deux tiers des capacités de production d’éthylène à l’arrêt en France

La pétrochimie française tourne au ralenti. Seuls deux des six vapocraqueurs étaient en activité au 30 septembre 2022 sur le territoire. Ces vastes structures pétrochimiques, le plus souvent adossées à des raffineries pour leur alimentation en hydrocarbures, produisent des intermédiaires essentiels, en premier lieu de l’éthylène, pour les matières plastiques et de multiples dérivés utilisés dans les spécialités chimiques. Cela représente près de 2 millions de tonnes par an de capacités installées à l’arrêt, soit les deux tiers des actifs français. C’est donc un axe majeur de l’amont de la chaîne de valeur de l’industrie chimique qui est aujourd’hui touché sur le territoire métropolitain.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]