Les deux premiers SMR lauréats de l'appel à projets réacteurs innovants de France 2030 sont…

Le plus dur reste à faire pour relancer la filière nucléaire. La loi d’accélération du nucléaire a été votée par le Parlement. Elle est actuellement à l’étude par le Conseil constitutionnel, mais devrait passer cette étape. Avec six mois de retard, dû à un recours des petits actionnaires, la nationalisation d’EDF est entérinée depuis le 8 juin, avec la sortie de la cotation du titre en Bourse. Il faut maintenant donner à EDF les moyens, financiers, mais aussi humains, de construire les six premiers réacteurs EPR2 et les huit autres à l’étude et un premier exemplaire de son mini réacteur Nuward. Il faut aussi se donner les moyens de construire des petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR) innovants, pour accélérer la décarbonation de l’industrie tout en traitant le problème des déchets du nucléaire.

25 millions d’euros pour deux projets de SMR à neutrons rapides

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]