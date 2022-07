Les deux défis majeurs qui attendent Emmanuel Chiva, nouveau patron de la DGA

Emmanuel Chiva, jusqu’ici directeur de l’agence de l’innovation de Défense, succède à Joël Barre à la tête de la Direction générale à l’armement. Ses deux défis immédiats : faire produire plus vite et moins cher les industriels de l’armement dans le cadre d’une économie de guerre et sauver le SCAF, le programme de système de combat aérien du futur.