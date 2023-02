Les dessous de l'alliance Chip 4, la nouvelle arme des Etats-Unis contre la Chine dans les puces

Chips 4. C’est le nom de l’alliance que les Etats-Unis veulent bâtir avec les trois plus grandes puissances asiatiques dans les semi-conducteurs : le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. L’initiative a été lancée en mars 2022. L’objectif affiché est d’offrir aux gouvernements et industriels des quatre pays alliés une enceinte de discussion et de coordination de leurs politiques en matière de sécurisation de la chaîne logistique, de R&D, de développement des compétences ou encore des subventions publiques. Mais la mayonnaise tarde à prendre.

«L’idée est magnifique mais le projet reste abstrait et flou, constate Mathilde Velliet, chercheuse en géopolitique des technologies à l'Institut français des relations internationales, lors d’un webinaire organisé le 16 février sur le sujet par l'Institut d’études de géopolitique appliquée, un think tank sur les relations internationales, avec la participation de L’Usine Nouvelle. Près d’un an après son lancement, il n’est toujours pas finalisé, et il n’existe à ce jour aucun accord signé ni aucune feuille de route. »

Une chaîne logistique démocratique

