Les députés veulent interdire dès 2025 tous les emballages en plastique non recyclables

Proscrire dès 2025 tous les emballages plastique à usage unique non recyclables. C’est la principale mesure ressortie, ce jeudi 6 octobre, de l’examen par l’Assemblée nationale d’une proposition de loi “visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé”. Déposée le 23 août par le député de la 2e circonscription du Morbihan, Jimmy Pahun, et choisie par le Modem pour ouvrir sa niche parlementaire, elle a été adoptée en première lecture.

“A peine avons-nous fini de travailler sur une loi qu’un groupe de députés trouve intéressant d’en déposer une nouvelle ! Ces cinq dernières années, nous avions déjà eu droit à pas moins de cinq lois sur les emballages plastique.

