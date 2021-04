Les députés valident la réforme du code minier

Promise depuis plus de dix ans, la réforme du code minier aurait dû une nouvelle fois être reportée après 2022 si elle avait dû figurer dans un texte de loi spécifique, pour cause d’embouteillage du calendrier législatif pour la dernière année du mandat. Avec le risque de voir cette réforme attendue passer à nouveau aux oubliettes. C’est tout l’argumentaire de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, lors de l’examen à l’Assemblée nationale des articles 20 et 21 de la loi climat, consacrés au code minier. "Cela fait dix ans qu'on attend la réforme. Je ne supporterai pas qu'on reperde dix ans de plus", affirme la ministre, elle-même petite-fille de mineur. Pour être adoptée rapidement, la réforme du code minier a donc été condensée en deux articles, dont l’un d’habilitation. Une grande partie du contenu du texte, notamment sur la gestion de l’après mine, est donc renvoyée à des ordonnances ultérieures.