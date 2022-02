Les défis de la filière naissante de batteries électriques pour l'auto made in Germany

L'Allemagne, berceau de l’automobile et bientôt des batteries ? Sur la trentaine d’usines de production qui devraient voir le jour en Europe, le pays truste à lui seul le tiers des sites annoncés. D’ici à 2030, les capacités totales devraient atteindre entre 250 et 350 gigawattheures (GWh) par an. Parmi les projets les plus emblématiques, Tesla a établi sa première gigafactory européenne à Grünheide, à côté de Berlin, pour une production de 40 à 100 GWh, voire 250 GWh à terme.

Automotive Cells Company (ACC), consortium composé de Stellantis, Saft et dernièrement Mercedes-Benz, implante sur le site de Kaiserslautern une capacité initiale de 24 GWh. De son côté, le chinois CATL, fournisseur de Daimler, espère inaugurer son usine d’Erfurt dès 2022, avec une production de 12, puis 24, puis 100 GWh/an. Autour de ces fabricants, c’est toute la chaîne de valeur, des fournisseurs de matières premières aux équipementiers en passant par les capacités de recyclage, qui tente aussi de se positionner.

Mais la structuration de cette jeune filière suscite de nombreuses questions. Comment les fabricants de batteries vont-ils planifier la taille de leurs lignes de production alors que la demande est encore incertaine ? Des surcapacités sont-elles à craindre ? Les nouveaux venus auront-ils la même assise financière et technologique que les acteurs établis de longue date ? Comment ne pas être touché par les pénuries de matières premières ?

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]